SE FACE! Barcelona il cumpara si-l trimite imediat imprumut! Negocieri de ultima ora: Barca plateste o suma URIASA

Barcelona pregateste o afacere pentru a-si rezolva problema din atac.

Dupa ce au fost interesati si de Pierre-Emerick Aubameyang, catalanii sunt aproape de a incheia transferul lui Rodrigo, pentru a-l inlocui pe Luis Suarez, care e accidentat.

Barcelona si Valencia au ajuns la un acord in privinta atacantului de 28 de ani. "Liliecii" il vor la schimb pe Bruno Fernandes, jucator dorit si de Manchester United. Pentru a finaliza transferul lui Rodrigo, catalanii sunt nevoiti sa il cumpere pe Fernandes de la Sporting si sa il cedeze Valenciei sub forma de imprumut.

In acest sezon, Fernandes are 15 goluri si 14 pase decisive in toate competitiile. Performantele acestuia l-au adus in atentia Barcelonei, dar din cauza numarului mare de mijlocasi avuti la dispozitie de Quique Setien, lui Bruno Fernandes i-ar fi dicil sa se impuna in "primul 11".

Catalanii il vor folosi insa pe portughez pentru a finaliza transferul lui Rodrigo. Atacantul se afla deja in Barcelona si urmeaza sa efectueze vizita medicala.