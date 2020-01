DEZASTRU TOTAL pentru Barcelona! Jucatorul care trebuia sa fie MONEDA DE SCHIMB pentru transferul lui Rodrigo NU mai ajunge pe Camp Nou

Barcelona ar putea sa aiba probleme mari in ultima saptamana a perioadei de mercato.

Catalanii credeau ca au rezolvat transferul lui Rodrigo, insa lucrurile s-au complicat in ultimele ore. Conducerea voia sa il ia pe Bruno Fernandes de la Sporting, pentru a-l oferi la schimb Valenciei in transferul atacantului.

Desi totul parea aproape incheiat, presa din Portugalia vine cu o varianta bomba. Conform ziarului Correio de Manha, mijlocasul portughez este foarte aproape sa semneze cu Manchester United, in schimbul sumei de 55 de milioane, plus 25 variabile. Ziarul A Bola scrie ca fotbalistul va ajunge miercuri in Anglia pentru a incheia acordul.

In cazul in care portughezul semneaza cu "diavolii rosii", Barcelona trebuie sa vina cu o noua solutie pentru a realiza transferul lui Rodrigo, pana vineri, cand se incheie perioada de mercato.