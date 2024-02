Situația dificilă cu care se confruntă FC Barcelona: ”E imposibil să-l înlocuim”

Catalanii se află la opt lungimi în spatele liderului Real Madrid și la șase de ocupanta locului secund, Girona. 15 victorii, cinci remize și trei eșecuri a înregistrat trupa lui Xavi Hernandez până acum.

Vara trecută, Sergio Busquets a plecat după 15 ani de la FC Barcelona la Inter Miami, iar de atunci formația de pe Camp Nou nu i-a găsit înlocuitor mijlocașului defensiv spaniol.

Chiar și așa, oficialul grupării catalane a precizat că singurul jucător care ajunge la calibrul lui Busquets e Rodri, doar că Manchester City nu-l va lăsa să plece în niciun caz pe fotbalist.

”E aproape imposibil să-i găsim înlocuitor lui Busquets. Rodri e cel mai aproape, dar City nu-l va vinde niciodată altui club. Kimmich e un alt jucător de top, dar nu e ușor să-l aducem. Uitați-vă cât a plătit Chelsea pentru Caicedo, nu e ușor deloc!”, a spus Deco, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

