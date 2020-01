BREAKING NEWS: Atacantul e la Barcelona si va semna in urmatoarele ore! Prima SUPER LOVITURA a lui Setien! Afacerea de 60 de milioane care ii rezolva marea problema

Luis Suarez e accidentat si ar putea rata tot restul sezonului. Catalanii au gasit un inlocuitor in La Liga!



Brazilianul Rodrigo e la Barcelona, unde azi va fi supus testelor medicale dinaintea prezentarii oficiale! Valencia si Barcelona sunt in punctul final al negocierilor, anunta Cadena SER. Afacerea dintre cele doua cluburi e una complexa. Pentru a-l lasa pe Rodrigo la Barca, Valencia l-a cerut la schimb pe Bruno Fernandes de la Sporting. Barca il va cumpara si il va ceda sub forma de imprumut pe jucatorul curtat intens in aceasta iarna de Manchester United. Pentru Bruno Fernandes, Barcelona va plati 60 de milioane de euro!

Rodrigo, 28 de ani, a marcat numai doua goluri in acest sezon pentru Valencia in La Liga. Atacantul are si doua reusite in grupele Champions League. Sud-americanul sta mult mai bine la assisturi: a contribuit decisiv la la 10 goluri, in campionat si Liga.

Rodrigo joaca din 2014 la Valencia, unde a fost mai intai imprumutat de Benfica. 'Liliecii' l-au cumparat dupa un an de la gigantul portughez cu 30 de milioane de euro.