Un jucator de la Barcelona, atac direct la Koeman: "Cred ca are ceva personal cu mine!" Dezvaluiri de ultima ora

Matheus Fernandes, mijlocasul Barcelonei, a marturisit prin ce momente grele a trecut de cand a venit Ronald Koeman la echipa.

Brazilianul care a fost adus pe 7 milioane de euro de la Palmeiras in sezonul 2019-20 si mai apoi a fost imprumutat la Valladolid pentru a doua jumatate a campaniei precedente, a jucat doar 17 minute in acesta stagiune la Barcelona. Ronald Koeman l-a introdus in minutul 73 pe Fernandes in meciul cu Dinamo Kiev din grupele Champions League, de atunci antrenorul olandez alegand sa nu-l mai foloseasca deloc.

Mijlocasul a vorbit pentru publicatia catalana Mundo Deportivo despre relatia sa cu Ronald Koeman si conversatiile pe care le-a avut cu acesta.

"Am jucat doar 17 minute si nu inteleg de ce, deoarece au existat meciuri la care as fi putut sa joc linistit, asa cum sa intamplat cu alti jucatori. Nu stiu ce se intampla in capul antrenorului. Mi-a spus la inceputul sezonului ca nu va conta pe mine, fara macar sa ma vad cum joc sau sa ma antrenez. I-am spus apoi sa ma lase sa joc cateva meciuri, pentru ca nu primesc oferte de la nicio echipa daca nu ma vede pe teren, el a fost de acord, dar nu m-a introdus sa joc.

L-am intrebat de ce nu mai conteaza pe mine, dupa meciul cu Dinamo Kiev. si mi-a spus ca nu am calitate si nu sunt la nivelul Barcelonei, chiar daca am jucat bine in acel meci. Sunt dezamagit, aveam asteptari ca voi juca si voi primi oportunitati la acest club, e un lucru ciudat. Cateodata nu ma antrenam cu echipa, ma dadea la o parte sa nu fac parte din antrenamentele cu grupul, mereu am crezut ca are ceva personal cu mine. Si cand am fost prezent la antrenamente eram scos din pozitia mea de baza si jucam in aparare sau pe dreapta", a spus Matheus Fernandes, pentru Mundo Deportivo.

Recent, un alt fotbalist a comentat relatia proasta pe care a avut-o cu Ronald Koeman in acest sezon, Miralem Pjanic a postat pe retele de socializare un mesaj catre antrenorul olandez.

"Onorez tricoul. Respect Echipa. Ofer totul pe teren si in afara lui. Asta merita Barcelona, asta am facut alaturi de coechipierii mei din prima zi in care am venit. Sezonul acesta ma lasa cu un gust amar si intrebari la care nu am gasit raspuns. Ne vedem curand!", a fost mesajul transmis de Miralem Pjanic pe Instagram.