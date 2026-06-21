FCSB a anunțat încă o plecare: "Ne-am înțeles!"

FCSB a anunțat încă o plecare: &quot;Ne-am înțeles!&quot; Superliga
SPORT.RO
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FCSB a anunțat o nouă despărțire în această vară.

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ionut cercelFCSBFarul ConstantaMihai Stoica
Din articol

Ionuț Cercel (19 ani), fundașul dreapta care a prins puține minute la FCSB în sezonul trecut, va fi împrumutat la Farul Constanța.

Ionuț Cercel, împrumutat de FCSB la Farul

"Pentru Cercel ne-am înțeles cu cei de la Farul, va fi un an împrumutat acolo", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Cercel a fost adus de FCSB chiar de la Farul, în februarie 2025. Suma inițială a mutării a fost de 500.000 de euro, însă Gigi Becali anunța în toamna anului trecut că suma ajunsese la 900.000 de euro, după activarea unor bonusuri.

Fundașul constănțean a strâns doar 11 meciuri la FCSB în sezonul trecut. Ionuț Cercel ar fi avut o misiune complicată și în sezonul următor, având în vedere că, pe lângă veteranul Valentin Crețu, fosta campioană l-a mai adus în flancul drept al apărării și pe Ronny Labonne.

  • Ionut cercel fcsb
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La Farul Constanța, Ionuț Cercel va juca sub comanda lui Ioan Ovidiu Sabău, antrenorul care a fost numit în acastă vară de formația dobrogeană.

Ce transferuri a făcut FCSB în această vară

Veniri - Ronny Labonne (Caen / 300.000 euro)

Reveniri după împrumuturi - Ricardo Pădurariu (Corvinul), Laurențiu Vlăsceanu (Unirea Slobozia), Dennis Politic (Hemannstadt)

Plecări - Darius Olaru (Union Saint-Gilloise / 3 milioane de euro), Baba Alhassan, Daniel Graovac, Mamadou Thiam (contracte încheiate), Lukas Zima, David Kiki (contracte reziliate), Alexandru Maxim (CSU Craiova / gratis), Mario Preda (FC Botoșani / gratis)

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