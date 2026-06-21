FCSB a anunțat încă o plecare: "Ne-am înțeles!"

Ionuț Cercel (19 ani), fundașul dreapta care a prins puține minute la FCSB în sezonul trecut, va fi împrumutat la Farul Constanța.

Ionuț Cercel, împrumutat de FCSB la Farul

"Pentru Cercel ne-am înțeles cu cei de la Farul, va fi un an împrumutat acolo", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Cercel a fost adus de FCSB chiar de la Farul, în februarie 2025. Suma inițială a mutării a fost de 500.000 de euro, însă Gigi Becali anunța în toamna anului trecut că suma ajunsese la 900.000 de euro, după activarea unor bonusuri.

Fundașul constănțean a strâns doar 11 meciuri la FCSB în sezonul trecut. Ionuț Cercel ar fi avut o misiune complicată și în sezonul următor, având în vedere că, pe lângă veteranul Valentin Crețu, fosta campioană l-a mai adus în flancul drept al apărării și pe Ronny Labonne.