Clubul patronat de Gigi Becali se înțelesese cu Csikszereda pentru transferul lui Anderson Ceara, care a declarat recent că ”FCSB e cel mai mare club din România” și că ”Am vorbit cu Gigi și Stoica și le-am spus că vreau să vin”.

Cotat la 750.000 de euro de site-urile de specialitate, Anderson Ceara nu a trecut însă de vizita medicală și transferul a picat. MM Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a spus că ”ciucanii” ar fi ascuns faptul că fotbalistul a fost operat la ambii genunchi de ligamente încrucișate.

Transferul picat la FCSB, o anomalie?! Florin Prunea: ”A avut un an foarte bun, nu arată de parcă ar avea probleme”

Florin Prunea, fost internațional român, a explicat că Ceara a avut un an foarte bun și că nu i s-a părut în niciun moment că brazilianul ar fi avut asemenea probleme. Opt meciuri în play-out a bifat Ceara la Csikszereda și 29 în sezonul regulat al stagiunii recent încheiate.

”Mie nu mi-a lăsat impresia că Ceara ar avea probleme, a avut un an foarte bun. Mecanic vorbind, mișcările lui nu arată ca ar avea probleme”, a spus Florin Prunea pentru Pro TV și Sport.ro.

Anderson Ceara a venit în România în februarie 2024, când Csikszereda l-a ”semnat” din postura de jucător liber de contract. El a mai fost legitimat la Santos, Santa Cruz-PE, Maringa și CRB înainte să ajungă la clubul din Miercurea Ciuc.

MM Stoica: ”Domnul Szondy i-a spus lui Argăseală că s-au înțeles cu Ujpest, dar băiatul nu voia să meargă acolo”

„Nu are absolut nicio logică. Noi nu aveam cum să dăm în presă ca să ne facem singuri rău. Nu s-a scurs nicio informaţie de la noi, pentru că eu am fost singurul care a negociat şi doar eu şi Valeriu Argăseală am ştiut care este stadiul negocierilor. Nu e adevărat.

Nu e treaba noastră că jucătorul voia să joace la noi. I-a spus domnul Szondy lui Valeriu Argăseală că s-au înţeles cu Ujpest, atunci ne retragem, n-are niciun sens să mai discutăm. Dar băiatul nu voia să meargă la Ujpest.

Eu am spus foarte clar aici că nu ne-am înţeles cu jucătorul, nu are rost să mai continuăm discuţia. Dacă ei erau corecţi, din start ne spuneau că a fost operat de ligamente încrucişate la ambii genunchi.

Nu pot să aduc un jucător despre care ştiu că nu poate să joace. Ei ne-au făcut o ofertă aşa. Ne-au propus o sumă care să se achite la anul, dacă jucătorul joacă 50% din meciuri.

Atenţie, să se scadă meciurile în care este accidentat sau suspendat. Mi s-a părut ceva 'Doamne'. Adică noi plătim o sumă consistentă şi să mai plătim o sumă la anul, pentru 50% din meciuri?

Adică el să joace două meciuri, după să nu mai joace deloc. 'Hai, trebuie să daţi banii, că a jucat 100% din meciuri'. Este ireal ce au propus. Astea le avem scrise. Eu nu vorbesc aşa numai ca să mă aflu în treabă. Am totul scris. Nu se poate aşa ceva.

Nu pot să suport ca oamenii să vină să debiteze asemenea inepţii. Nu există aşa ceva. Ei ştiau că jucătorul e accidentat. Spune Szondy că ştia că jucătorul e accidentat”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.