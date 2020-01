Mutare NEASTEPTATA pentru Alcacer! Pleaca de la Borussia si revine in Spania sa se BATA cu Barcelona! Cu ce echipa va semna atacantul

Paco Alcacer se intoarce in La Liga, iar destinatia este una total surprinzatoare.

Fostul jucatorul al Barcelonei este foarte aproape sa se intoarca in La Liga. Atacantul va pleca de la Borussia Dortmund, unde cel mai recent transfer, senzatia fotbalului, Erling Haaland, i-a luat orice sansa de a mai fi titular.

Desi era dat ca jucator al Valenciei, sfarsitul negocierilor dintre Barcelona si "lilieci" pentru transferul lui Rodrigo a anulat orice posibilitate a lui Alcacer sa revina pe Mestalla. Insa, nu renunta la visul de a juca din nou in Spania, si a ales o destinatie neasteptata, Villareal.

In aceste momente, jucatorul se afla in Villareal pentru a face vizita medicala, urmand ulterior sa semneze contractul. "Submarinul galben" va plati intre 20-25 de milioane de euro pentru atacant, iar misiunea lui este sa il inlocuiasca pe camerunezul Toko Ekambi, care s-a transferat in aceasta iarna la Olympique Lyon.

In acest sezon, jucatorul a jucat 11 meciuri in Bundesliga, dar a reusit sa inscri 5 goluri, in putinele oportunitati pe care le-a primit.