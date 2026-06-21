Cristi Chivu a spus „DA” pentru transferul în Ligue 1

Benjamin Pavard (30 de ani) se pregătește să se despartă de Inter Milano în această vară, iar o revenire în Ligue 1 prinde tot mai mult contur.

Potrivit presei din Italia, fundașul francez nu mai reprezintă o prioritate pentru Cristi Chivu, iar conducerea clubului caută soluții pentru transferul său.

După împrumutul petrecut la Olympique de Marseille, Pavard nu a fost păstrat de gruparea de pe Velodrome, iar revenirea la Inter pare să fie doar una temporară.

Cristi Chivu a spus „DA” pentru transferul lui Pavard în Ligue 1

Presa franceză scrie că LOSC Lille s-a interesat de situația internaționalului francez și analizează posibilitatea unei mutări în această vară.