Cristi Chivu a spus „DA” pentru transferul în Ligue 1

Cristi Chivu a spus „DA” pentru transferul în Ligue 1 Serie A Cristi Chivu, antrenorul lui Inter Milano / Foto IMAGO
SPORT.RO
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Un fotbalist de la Inter este aproape de revenirea în campionatul în care s-a lansat.

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Benjamin Pavard (30 de ani) se pregătește să se despartă de Inter Milano în această vară, iar o revenire în Ligue 1 prinde tot mai mult contur.

Potrivit presei din Italia, fundașul francez nu mai reprezintă o prioritate pentru Cristi Chivu, iar conducerea clubului caută soluții pentru transferul său.

După împrumutul petrecut la Olympique de Marseille, Pavard nu a fost păstrat de gruparea de pe Velodrome, iar revenirea la Inter pare să fie doar una temporară.

Cristi Chivu a spus „DA” pentru transferul lui Pavard în Ligue 1

Presa franceză scrie că LOSC Lille s-a interesat de situația internaționalului francez și analizează posibilitatea unei mutări în această vară. 

Clubul din nordul Franței caută întăriri pentru defensivă, dat fiind faptul că trupa va evolua în viitoarea ediție a Ligii Campionilor.

Totuși, un eventual transfer depinde în mare măsură de salariul jucătorului, care, potrivit italienilor, este de 13 milioane de euro pe sezon, sumă greu de susținut pentru Lille.

Pe lângă Lille, numele lui Pavard a mai fost asociat în această perioadă cu cluburi precum Manchester United, Tottenham Hotspur, Fenerbahce, Galatasaray, Al Hilal sau Al Nassr.

Transferat de Inter de la Bayern Munchen pentru 32 de milioane de euro, Pavard a strâns 70 de meciuri în tricoul nerazzurrilor, reușind un gol și patru pase decisive.

În perioada petrecută la Milano, fundașul francez a câștigat un titlu în Serie A și o Supercupă a Italiei.

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