Cupa Regelui: Barcelona - Leganes, ora 20:00 | Catalanii vor sa-si regaseasca forma cu o victorie ce ii califica in sferturile competitiei ECHIPELE DE START

Barcelona primeste vizita lui Leganes in optimile Cupei Regelui.

Echipa antrenata de Setien nu traverseaza cea mai buna forma a sezonului, iar multi spun ca sezonul va fi unul cu probleme, atat pe plan intern, cat si in campionat. Cu doar 2 victorii in ultimele 5 meciuri din La Liga, catalanii spera sa invinga pe Leganes si sa se califice in sferturile Cupei Regelui.

Deja calificate in urmatoarea faza a competitiei sunt: Granada, Valencia, Ath. Bilbao, Real Madrid, Villareal si Real Sociedad. Ultimele 2 echipe se vor cunoaste in meciurile din aceasta seara (Mirandes-Sevilla se joaca de la ora 22).