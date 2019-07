Oferta de 32 de milioane de euro pentru un jucator al Realului! Echipa de pe Bernabeu poate ajunge la incasari record in aceasta vara

Real Madrid trebuie sa se desparta de mai mult jucatori care nu mai au loc in echipa gandita de Zidane pentru sezonul urmator.

Real Madrid are pe masa o oferta de 32 de milioane de euro pentru Lucas Vazquez. Cei de pe Bernabeu vor sa-l vanda pe mijlocas cu 35 de milioane, 32 urmand sa fie achitate la vanzare, iar restul in transe, scrie AS.

Astfel, in conturile celor de la Real Madrid ar mai putea intra o suma frumoasa de bani, care sa faca din aceasta vara una record, ale carei incasari sa depaseasca 300 de milioane de euro.

Lucas Vazquez a decis deja ca vrea sa mearga la Arsenal, chiar daca nu cunoaste niciun fel de oferta pe care englezii o au pentru el. Totusi, Unai Emery il vrea cu orice pret pe mijlocasul Realului, iar clubul va fi gata sa faca orice sacrificiu pentru a-l aduce in echipa.

Lucas Vazques nu mai are loc in echipa Realului

Zinedine Zidane a vorbit deja cu Vazquez si l-a informat ca, odata cu transferurile lui Jovic si Rodrygo si prezenta lui Vinicius, va fi foarte greu ca el sa prinda minute de joc in sezonul 2019/2020.

Lucas Vazquez viseaza sa se intoarca in echipa nationala si sa joace la Campionatul European de vara viitoare si stie ca ar avea mai multe sanse sa prinda lotul daca va ajunge la Arsenal.

Termenul limita pentru transferuri in Premier League este 8 august, iar Real Madrid va plea in America martea viitoare, ceea ce inseamna ca luni am putea asista la o oficializare a transferului lui Vazquez la Arsenal.