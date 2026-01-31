Germania s-a calificat în finala Campionatului European de handbal masculin 2026, întrecere care se vede LIVE și exclusiv pe VOYO!



Naționala din Germania s-a calificat în finala Europeanului de handbal după un meci spectacol contra selecționatei Croației, scor 31-28. Cu Lukas Zerbe în zi de grație, autorul a șase goluri, el fiind cel mai bun marcator al nemților, Germania a condus încă de la finalul primelor 30 de minute, 17-15.

Germania, în finala EURO 2026 la handbal masculin

Selecționerul Germaniei, Alfred Gislason, a avut o reacție la superlativ la adresa naționalei sale, care va lupta acum pentru marele trofeu, pentru aurul European! Germania se putea impune la diferență mai mare la final, dar până la urmă victoria nu mai contează în ce condiții s-a produs, după cum a concluzionat Gislason.

Modul în care s-a conturat succesul din semifinală, accentuat și de evoluțiile din grupa principală, supranumită ”grupa morții” de către specialiști, l-a făcut pe Gislason să exclame că performanța e deja una fenomenală.

”Sunt extrem de mândru! Am trecut de grupa morții până în finală, fenomenal!

Este o performanță fenomenală din partea tuturor. Am fi putut câștiga la o diferență mai mare, dar în cele din urmă sunt extrem de mândru că au reușit. Am avut un început puternic în a doua repriză, în care totul a funcționat perfect și toată lumea a jucat.

Lucrurile au devenit puțin tensionate și instabile spre final, dar am rămas calmi și mai mulți jucători și-au asumat responsabilitatea”, a spus selecționerul Germaniei după calificarea în finala EURO 2026 la handbal masculin.

Germania, prestație magistrală în semifinala cu Croația

Statisticile îi dau dreptate lui Gislason! Nemții au marcat 31 de goluri din 45 de aruncări în timp ce Croația a înscris 28 de goluri din 54 de aruncări spre poarta starului Andreas Wolff, care a avut un procentaj al paradelor de 31,7 la sută.

Un moment important a avut loc la câteva minute după debutul reprizei secunde, când Germania a făcut un joc perfect! A înscris cinci goluri la rând, tabela arătând scorul 22-16 în minutul 37.

