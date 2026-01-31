FC Argeș - UTA, duel contând pentru etapa a 24-a din Superliga României, este programat să se desfășoare astăzi, începând ora 17:00. Confruntarea va fi transmisă LIVE TEXT pe Sport.ro.

Fotbalistul lui FC Argeș a fost dărâmat, dar Chivulete nu a dat penalty



La momentul redactării articolului, cele două formații sunt la egalitate, scor 0-0, iar FC Argeș și UTA au avut fiecare ocazii de a deschide scorul.

Piteștenii au protestat la o fază petrecută în finalul primei reprize. În minutul 39 al meciului de la Mioveni,

Robert Moldoveanu a cerut lovitură de la 11 metri, după ce a fost lovit cu capul în figură de Poulolo.

Centralul Andrei Chivulete nu a considerat că se poate acorda penalty și nu a primit niciun semnal din camera VAR, cu toate că pe reluări s-a putut observa că fundașul arădenilor nu atinge balonul și pare să îl faulteze pe atacantul lui FC Argeș.

