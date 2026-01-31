GALERIE FOTO Fază fierbinte în Superliga! Fotbalistul a fost lovit clar în careu, dar Chivulete nu a dat penalty

Fază fierbinte în Superliga! Fotbalistul a fost lovit clar în careu, dar Chivulete nu a dat penalty Superliga
Alexandru Hațieganu
Partida FC Argeș - UTA a oferit o fază fierbinte.

arbitru penalty uta Superliga FC Arges Andrei Chivulete
FC Argeș - UTA, duel contând pentru etapa a 24-a din Superliga României, este programat să se desfășoare astăzi, începând ora 17:00. Confruntarea va fi transmisă LIVE TEXT pe Sport.ro. 

Fotbalistul lui FC Argeș a fost dărâmat, dar Chivulete nu a dat penalty

La momentul redactării articolului, cele două formații sunt la egalitate, scor 0-0, iar FC Argeș și UTA au avut fiecare ocazii de a deschide scorul.

Piteștenii au protestat la o fază petrecută în finalul primei reprize. În minutul 39 al meciului de la Mioveni, 

Robert Moldoveanu a cerut lovitură de la 11 metri, după ce a fost lovit cu capul în figură de Poulolo.

Centralul Andrei Chivulete nu a considerat că se poate acorda penalty și nu a primit niciun semnal din camera VAR, cu toate că pe reluări s-a putut observa că fundașul arădenilor nu atinge balonul și pare să îl faulteze pe atacantul lui FC Argeș.

Sursă foto: Digi Sport

Echipele de start din FC Argeș - UTA:

  • FC Argeș (4-3-3): Lazar - Tofan, Tudose, Garutti, Sadriu - Rață, Sierra, Blagaic - Micovschi, R. Moldoveanu, Bettaieb

Rezerve: Straton, Oancea, Briceag, Borta, Seto, Rădescu, Emmers, Pîrvu, Brobbey, Manole, Crăciun

Antrenor: Bogdan Andone

  • UTA Arad (4-2-3-1): Gorcea - Tutu, Poulolo, Benga, Alomerovic - Sota, Odada - Abdallah, Al. Roman, Costache - M. Coman

Rezerve: Tordai, Iacob, Stolnik, Van Durmen, Hrezdac, L. Mihai, D. Barbu, Taroi, Gojkovic

Antrenor: Adrian Mihalcea

