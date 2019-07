OFICIAL | Real Madrid s-a despartit de un jucator! Era de 15 ani in club! "Cred ca este foarte bine ca am plecat"

Real Madrid a vandut un jucator.

Real Madrid a ajuns la un acord cu Benfica pentru transferul lui Raul de Tomas (24 ani). Atacantul a semnat un contract pe 5 sezoane cu Benfica, iar madrilenii vor incasa 20 de milioane de euro. De Tomas a declarat ca obiectivul sau principal este sa faca un pas in cariera sa si crede ca este foarte bine ca a plecat de pe Bernabeu.

"Era un obiectiv pentru mine sa fac un pas in fata in cariera mea. Cred ca este foarte bine ca am plecat. Am ajuns la cel mai mare club din Portugalia si imi doresc sa inceapa sezonul competitional. Vin la Benfica pentru a marca goluri, pentru ca asta stiu sa fac cel mai bine", a declarat De Tomas.

OFFICIAL: Benfica have completed the signing of Real Madrid striker Raul de Tomas in a €20m deal, the club have confirmed. pic.twitter.com/xuxJVAfDzM — Atta Mensah Vincent (@Atta_Mensah_V) July 3, 2019

Raul de Tomas este un jucator crescut de Real Madrid. A crescut in Academia madrilenilor din 2004, cand a ajuns pentru prima data la Real Madrid. Anul trecut a fost imprumutat la Rayo Vallecano pentru care a marcat 14 goluri in 34 de meciuri. Pentru echipa mare a lui Real Madrid a evoluat intr-un singur meci, cand la inlocuit pe Benzema intr-un meci de Cupa Spanei disputat de Real impotriva celor de la UE Cornellla. Cota lui De Tomas este de 20 de milioane de euro, potrivit transfermarkt.com