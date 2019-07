Destinatie surpriza pentru Bawab! La ce echipa din Romania a ajuns sa joace atacantul trecut pe la Barca si Real Madrid

Bawab s-a despartit de Chiajna dupa retrogradarea Concordiei in B.

Si-a gasit repede echipa. Iordanianul a semnat cu Dunarea Calarasi, alaturi de care vrea sa se lupte pentru promovarea in Liga 1.

Bawab e al doilea nume important ajuns la Calarasi dupa prezentarea noului staff tehnic si administrativ. La Dunarea e antrenor Cristi Pustai, iar presedinte a fost numit Eugen Parvulescu. Tot la Calarasi a ajuns si italianul Caparco, si el liber dupa retrogradarea Chiajnei.

In ultimul sezon din Liga 1, Bawab a jucat 25 de meciuri pentru Chiajna, in tricoul careia a marcat de 4 ori. In cariera, Bawab a trecut pe la echipele secunde de la Barcelona si Real Madrid, iar in Romania a mai jucat pentru Bistrita, Gaz Metan, Craiova, Dinamo si FCSB.