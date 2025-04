Primul jucător din vestiarul lui Real Madrid care a comentat eliminarea a fost Lucas Vazquez (33 de ani). Acesta spune că Arsenal nu a pus în scenă un joc mai bun, ci pur și simplu "a găsit drumul spre victorie".



Arsenal a eliminat-o pe Real Madrid, scor 5-1 la general



Vazquez mai spune că Real Madrid nu a avut suficientă răbdare în acest meci retur cu Arsenal:



"E un moment dificil. Am încercat să întoarcem rezultat, dar a fost un meci dur. Nu am avut atât de multe ocazii, au fost și multe întreruperi ale jocului. Ne-a lipsit claritatea în joc, nici nu am fost foarte răbdători.



Arsenal a venit aici să se apere. În prima repriză nu au arătat nimic. În a doua repriză, ei au găsit drumul spre victorie. Înfrângerea face și ea parte din fotbal. Noi am dat tot ce am avut mai bun. Atmosfera a fost minunată, anul viitor ne vom întoarce mai puternici. Echipa e unită și mai avem obiective în joc", a declarat Lucas Vazquez, citat de AS.

Arsenal s-a calificat pentru a treia oară în semifinalele UEFA Champions League, ultima dată în 2009. "Tunarii" au uimit după meciul tur, când au surclasat-o pe Real Madrid pe teren propriu, scor 3-0.



Campioana Europei nu a reușit o nouă "remontada" pe teren propriu, astfel că Arsenal și-a asigurat prezența în penultimul act. Acolo o așteaptă "o dublă" cu PSG. Va fi o confruntare între doi antrenori spanioli: Mikel Arteta și Luis Enrique.



Returul dintre Real Madrid și Arsenal s-a terminat tot cu victoria londonezilor. Englezii au condus pe "Santiago Bernabeu", grație golului frumos marcat de Bukayo Saka, în minutul 65. Două minute mai târziu a venit golul egalizator al gazdelor. Vinicius Jr a profitat de o eroare a lui William Saliba și a trimis în plasă.



Gabriel Martinelli a închis tabela în prelungiri, după o cursă fabuloasă. Acesta a înscris pentru 2-1 și a adus o nouă victorie în contul "Tunarilor".

Tabloul semifinalelor UEFA Champions League



A fost un sezon extrem de spectaculos în UEFA Champions League, iar acum avem careul de ași pentru semifinale. Se anunță alte meciuri de cinci stele. Iată programul:



Semifinala 1: Arsenal vs PSG



Arsenal vs PSG Semifinala 2: FC Barcelona vs Internazionale Milano



Meciurile tur vor avea loc pe 29 și 30 aprilie. Partidele decisive se vor disputa pe 6 și 7 mai. Arsenal și FC Barcelona vor fi gazde în tur.



Marea finală va avea loc pe 31 mai, pe stadionul Allianz Arena, din Munchen. Toate meciurile din UEFA Champions League pot fi urmărite, în format LIVE BLOG, pe site-ul www.sport.ro.