Lovitura pentru REAL MADRID! Marcelo vrea sa plece de pe Bernabeu! Anuntul facut de spanioli

Marcelo ar putea parasi Real Madrid in aceasta vara.

Marcelo ar putea fi plecarea surpriza in aceasta vara de pe Santiago Bernabeu. De fundasul brazilian s-au interesat PSG, Arsenal, Juventus si Milan, iar jucatorul se gandeste sa plece, chiar daca Zidane i-a transmis ca vrea sa se bazeze pe serviciile sale in continuare. Marcelo se gandeste ca este timpul sa plece de la Real si sa semneze un contract pe o perioada lunga cu o alta echipa, unde sa isi incheie cariera.

A fost criticat pentru jocul slab



Brazilianul a fost criticat in mai multe randuri de catre fani in sezonul trecut pentru evolutiile slabe pe care le-a avut, mai ales ca nu a fost in relatii foarte bune cu Santiago Solari, fostul antrenor al Realului, care a preferat sa il titularizeze pe Reguillon in locul sau. Sosirea lui Zidane poate reprezenta o noua oportunitate pentru Marcelo sa devina titular, dar chiar si in conditiile acestea, fundasul brazilian se gandeste sa paraseasca formatia "blanco".

Marcelo a venit in 2007 la Real de la Fluminense in schimbul a 6,50 milioane de euro. A evoluat in 493 de meciuri pentru madrileni in toate competitiile, a marcat 39 de goluri si a oferit 90 de pase de gol. In momentul de fata este cotat 25 de milioane de euro, conform transfermarkt.com