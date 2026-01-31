Denis Alibec (35 de ani) a parafat vineri, 30 ianuarie 2026, revenirea la echipa de la malul mării. Jurnaliștii italieni de la TuttoMercatoWeb au analizat mutarea vârfului cotat în prezent la 500.000 de euro, care a mai trecut în carieră pe la Inter Milano și Bologna.



Triplul campion în Superliga a părăsit FCSB, unde a evoluat în prima parte a sezonului 25/26, și s-a întors sub comanda lui Gică Hagi.



„Denis Alibec este oficial noul jucător al celor de la Farul Constanța. Clubul a ajuns la un acord cu FCSB pentru transferul atacantului, care la 35 de ani se întoarce pentru a patra oară la echipa care l-a crescut și alături de care a scris una dintre cele mai frumoase pagini ale carierei sale”, a scris sursa citată mai sus.



„O revenire cu o puternică valoare simbolică”



Italienii au subliniat importanța acestui transfer pentru „marinari”, reamintind sezonul de vis în care Farul a devenit campioana României. De asemenea, jurnaliștii din „Cizmă” au trecut în revistă parcursul internațional al fotbalistului născut la Mangalia.



„Pentru Alibec este vorba despre o revenire cu o puternică valoare simbolică. Cu Farul a devenit campion național în istoricul sezon 2022/2023, considerat cel mai important din toate timpurile pentru club. O legătură profundă, niciodată întreruptă, care astăzi se reînnoiește într-o perioadă delicată, dar stimulantă pentru echipa din Constanța. Atacant cu o mare experiență, Alibec se laudă cu 45 de prezențe la naționala României și o carieră bogatăe: în 2009 a ajuns la Inter chiar de la Farul, înainte de o lungă serie de împrumuturi (Mechelen, Viitorul și Bologna)”, au mai scris italienii.

