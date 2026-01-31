Așa cum a lăsat de înțeles la conferința de presă premergătoare jocului, Costel Gâlcă a decis să îl titularizeze în premieră pe Olimpiu Moruțan la Rapid.

Olimpiu Moruțan, titularizat în premieră la Rapid. Petrila, lăsat pe bancă



În runda trecută, la 2-1 contra celor de la UTA Arad, Moruțan a intrat în repriza secundă și a avut o evoluție bună, contribuind inclusiv la golul decisiv al meciului înscris de Bolgado.



Pentru a-i face loc lui Moruțan, Costel Gâlcă l-a lăsat pe banca de rezerve pe Claudiu Petrila. Tot în locul lui Petrila a intrat Moruțan și la partida de la Arad.



Din lotul Rapidului pentru această partidă lipsește Cristi Manea, care trece prin momente dificile după decesul mamei sale. În locul său apare Răzvan Onea pe postul de fundaș dreapta.



Aioani - Onea, Ciobotariu, Bolgado, Borza - Christensen, Hromada, Grameni - Dobre, Paraschiv, Moruțan Rezerve: Iliev, P. Popa, Sălceanu, Keita, Vulturar, G. Gheorghe, A. Șucu, Petrila, Hazrollaj, Jambor, Koljic

Iliev, P. Popa, Sălceanu, Keita, Vulturar, G. Gheorghe, A. Șucu, Petrila, Hazrollaj, Jambor, Koljic Antrenor: Costel Gâlcă



Dacă va învinge în această seară, Rapid va devansa Universitatea Craiova și va urca pe primul loc cel puțin până la meciul oltenilor cu Farul, programat duminică.

