Messi, out de la Barcelona pentru meciul cu Eibar! De ce va rata ultima etapa a sezonului! Anuntul oficial al clubului

FC Barcelona a anuntat vineri ca argentinianul Lionel Messi nu va participa la ultimul meci din actuala editie a campionatului de fotbal al Spaniei, programat sambata pe terenul formatiei Eibar, informeaza L'Equipe.

"In acest mod, starul argentinian poate face o scurta pauza inainte de Copa America (11 iunie - 10 iulie), dupa un sezon in curs in care a fost unul dintre jucatorii echipei care au disputat cele mai multe minute", a precizat clubul catalan intr-un comunicat.

LATEST NEWS | Leo #Messi is not training today with the coach's permission and will not play against Eibar pic.twitter.com/ak3F5W527x