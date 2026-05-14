Sorana, cerul e limita: Cîrstea e la un pas de o performanță fabuloasă, la 36 de ani!

Iuliu Mureșan intervine în scandalul momentului dintre Pancu și Varga: ”Cum se zice? Vorbele zboară, faptele rămân”

Enzo Fernandez, Alejandro Garnacho, Trevoh Chalobah, Joao Pedro și Cole Palmer (de la stânga la dreapta), primindu-și medaliile speciale din Premier League / Sursa foto: Chelsea (Instagram).

Barcelona forțează transferul brazilianului Joao Pedro (24 de ani) de la Chelsea, văzut ca un înlocuitor ideal pe termen lung pentru veteranul Robert Lewandowski (37).

Joao Pedro, dorit de Barcelona

Atacantul londonezilor a devenit prioritatea principală a catalanilor în atac și unul dintre obiectivele cele mai importante din mercato de vară, informează jurnalistul Cahe Mota, citat de Transfer News Live.

Potențiala afacere dintre cele două cluburi ar putea ajunge să o coste pe Barcelona până în 100 de milioane de euro, potrivit surselor citate anterior.

Sezon excelent pentru Pedro la Chelsea

Dacă transferul va eșua, Julian Alvarez va rămâne principala prioritate pentru postul de atacant la Barcelona. Pedro a fost cumpărat de Chelsea, în vara anului trecut, de la Brighton, pentru 63,7 milioane de euro.

Vârful brazilian a confirmat suma investită. A marcat pentru londonezi 23 de goluri în 51 de meciuri oficiale, oferind și nouă pase decisive.