OFICIAL Dinamo l-a transferat pe fratele starului de la FC Barcelona!

Campioana ultimului deceniu din handbalul masculin românesc a anunțat a doua achiziție pentru viitorul sezon.

Unul dintre cei mai promiţători handbalişti sloveni ai noii generaţii, Andraz Makuc (23 de ani), a semnat un contract cu CS Dinamo Bucureşti, valabil din sezonul viitor, după o stagiune excelentă în tricoul celor de la RK Celje, potrivit paginii de Facebook a campioanei României:

”Coordonatorul de joc sloven a impresionat în campionatul intern, unde a reuşit să înscrie 188 de goluri în 26 de meciuri, devenind unul dintre cei mai eficienţi jucători ai competiţiei”.

”Andraž Makuc la DINAMO pentru următorii 3 ani”

Andraz este fratele lui Domen Makuc, coordonatorul de joc al celor de la FC Barcelona şi al naţionalei Sloveniei.

”Noul nostru jucător s-a remarcat prin viziunea în joc, viteza de execuţie şi eficienţa din atac, fiind un handbalist capabil să facă diferenţa atât prin goluri, cât şi prin modul în care îşi pune echipa în valoare”, a mai precizat ”eterna” campioană din Liga Zimbrilor.

Mutarea fusese anunţată de ceva timp, portalul Handball-Planet scriind la începutul lunii martie despre un acord între cele două părţi.

Makuc este al doilea transfer anunţat de Dinamo pentru sezonul viitor, după pivotul portughez Victor Iturriza (Kuwait Sporting Club).

Victor Iturriza, 1,94 m şi 117 kilograme, a fost transferat de la Kuwait Sporting Club, după o perioadă remarcabilă petrecută la FC Porto, unde a evoluat timp de 9 ani, între 2016 şi 2025.

Component de bază al echipei naţionale a Portugaliei, Victor Iturriza a contribuit la cele mai importante performanţe din istoria recentă a handbalului portughez, printre care locul 4 la Campionatul Mondial din 2025 şi locul 5 la Campionatul European din 2026. De asemenea, are şi participări la Jocurile Olimpice alături de reprezentativa lusitană. 

În palmaresul său se regăsesc 4 titluri naţionale cucerite cu FC Porto (2018-2019, 2020-2021, 2021-2022 şi 2022-2023), 2 Cupe ale Portugaliei (2018-2019 şi 2020-2021), precum şi 2 Supercupe ale Portugaliei, câştigate în 2019 şi 2021.

Potrivit Agerpres, pivotul portughez a semnat cu Dinamo un contract pe o perioadă de doi ani.

