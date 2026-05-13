Unul dintre cei mai promiţători handbalişti sloveni ai noii generaţii, Andraz Makuc (23 de ani), a semnat un contract cu CS Dinamo Bucureşti, valabil din sezonul viitor, după o stagiune excelentă în tricoul celor de la RK Celje, potrivit paginii de Facebook a campioanei României:

”Coordonatorul de joc sloven a impresionat în campionatul intern, unde a reuşit să înscrie 188 de goluri în 26 de meciuri, devenind unul dintre cei mai eficienţi jucători ai competiţiei”.

”Andraž Makuc la DINAMO pentru următorii 3 ani”

Andraz este fratele lui Domen Makuc, coordonatorul de joc al celor de la FC Barcelona şi al naţionalei Sloveniei.

”Noul nostru jucător s-a remarcat prin viziunea în joc, viteza de execuţie şi eficienţa din atac, fiind un handbalist capabil să facă diferenţa atât prin goluri, cât şi prin modul în care îşi pune echipa în valoare”, a mai precizat ”eterna” campioană din Liga Zimbrilor.

Mutarea fusese anunţată de ceva timp, portalul Handball-Planet scriind la începutul lunii martie despre un acord între cele două părţi.