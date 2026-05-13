Robert Lewandowski, OUT de la Barcelona: echipa la care va juca din vară

Barcelona a câștigat matematic titlul cu numărul 29 în Spania, după ce s-a impus cu 2-0 în El Clasico.
Catalanii mai au un singur obiectiv în acest sezon, după ce și-au asigurat titlul în La Liga: să facă 100 de puncte.
Pe lângă această performanță, Barcelona se gândește și la mutările din această vară, iar subiectul Robert Lewandowski a fost discutat intens în ultima perioadă.
Ce decizie a luat Robert Lewandowski
Atacantul polonez de 37 de ani se află în ultimele luni de contract cu Barcelona, iar gruparea catalană nu i-a făcut încă o ofertă oficială de prelungire.
Lewandowski are mai multe propuneri pe masă, inclusiv de la cluburi importante din Europa, dar se pare că golgheterul polonez și-ar fi ales deja noua destinație.
Sport.es scrie că Robert Lewandowski va merge în Arabia Saudită, după ce își va încheia contractul cu Barcelona în această vară.
Agentul jucătorului, Pini Zahavi, i-a adus o ofertă de la un club din zona golfului, dar numele echipei nu este cunoscut încă.
Atacantul polonez a marcat 18 goluri și a oferit patru pase decisive în 43 de meciuri jucate în acest sezon pentru Barcelona.
Robert Lewandowski este cotat la 8 milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transferamrkt.com.