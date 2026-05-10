Reacția lui Hansi Flick după ce Barcelona a devenit campioană: ”Nu voi uita niciodată ziua asta! Tatăl meu a murit”

Barcelona a învins-o cu scorul de 2-0 pe Real Madrid și a obținut punctul necesar pentru a fi încoronată campioana Spaniei.

Catalanii au declanșat sărbătoarea pe Camp Nou în fața propriilor suporteri și au primit totodată și trofeul și medaliile de campioni. 

Hansi Flick: ”Nu voi uita niciodată ziua asta!”

În timpul ”fiestei”, starurile Barcelonei au luat rând pe rând microfonul și au vorbit în fața fanilor. 

Hansi Flick a mărturisit că nu va uita niciodată seara în care Barcelona a învins-o pe Real Madrid și a devenit campioana Spaniei. Tehnicianul german a vorbit despre cât de dificile au fost ultimele ore pentru el, după ce a aflat de moartea tatălui său.

Nu voi uita niciodată ziua asta. A fost o zi grea, tatăl meu a murit, dar aici echipa a fost fantastică. Au dat totul și sunt mândru. Este impresionant. Se vede asta. Nu a fost ușor. Toată lumea credea că puteam câștiga, dar Real Madrid este o echipă mare. Am jucat și ne-am apărat bine”, a spus Hansi Flick după meci.

Pedri, unul dintre cei mai importanți jucători ai Barcelonei, i-a dedicat titlul cucerit lui Hansi Flick. De altfel, mijlocașul a remarcat că este un trofeu special având în vedere că a fost cucerit după un El Clasico împotriva marii rivale.

Ne doream să câștigăm aici, într-un El Clásico de istorie. Este ceva special, nu s-a mai făcut niciodată în istorie. Vom sărbători alături de familie, prieteni și suporteri. Asta nu se realizează în fiecare zi. Am vrut să o facem pentru Hansi Flick, îi este dedicată cerului, pentru tatăl său. Totul este pentru el”, a spus Pedri.

