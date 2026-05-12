Lamine Yamal și-a bătut joc de Real Madrid după ce a câștigat titlul cu FC Barcelona

FC Barcelona a câștigat titlul în ziua în care a învins-o pe Real Madrid în El Clasico.

Campioana Spaniei, FC Barcelona, ​​şi-a sărbătorit titlul luni seară pe străzile oraşului catalan. Lamine Yamal a profitat de ocazie pentru a-i provoca pe cei de la Real Madrid, scrie news.ro.

În timpul festivităţilor pentru titlu pe străzile Barcelonei, atacantul în vârstă de 18 ani a purtat un tricou special, destinat clar rivalilor săi: "Slavă Domnului că nu sunt fan Real Madrid", se putea citi pe tricoul afişat de Lamine Yamal.

Vedeta Barcelonei a postat şi o fotografie cu el şi acest tricou pe contul său de Instagram. În timpul festivităţilor, el a fluturat şi steagul palestinian.

Lamine Yamal nu a jucat duminică seara și nu o va mai face până la sfârșitul sezonului, pentru că triplul campion al Spaniei suferă o accidentare la coapsa stângă.

  • Fotbalistul spaniol a încheiat actuala stagiune cu 45 de apariţii în toate competiţiile, a marcat 24 de goluri şi a oferit18 pase decisive

Accidentarea sa nu ar trebui să-l împiedice să participe la Cupa Mondială.

Campania Spaniei la Cupa Mondială începe pe 15 iunie împotriva Capului Verde. ”La Roja” va juca apoi împotriva Arabiei Saudite pe 21 iunie şi împotriva Uruguayului pe 27 iunie.

