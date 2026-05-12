Lamine Yamal și-a bătut joc de Real Madrid după ce a câștigat titlul cu FC Barcelona

Campioana Spaniei, FC Barcelona, ​​şi-a sărbătorit titlul luni seară pe străzile oraşului catalan. Lamine Yamal a profitat de ocazie pentru a-i provoca pe cei de la Real Madrid, scrie news.ro.

În timpul festivităţilor pentru titlu pe străzile Barcelonei, atacantul în vârstă de 18 ani a purtat un tricou special, destinat clar rivalilor săi: "Slavă Domnului că nu sunt fan Real Madrid", se putea citi pe tricoul afişat de Lamine Yamal.

Vedeta Barcelonei a postat şi o fotografie cu el şi acest tricou pe contul său de Instagram. În timpul festivităţilor, el a fluturat şi steagul palestinian.