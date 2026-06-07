CSM București, cu bronzul acestei ediții de Champions League, se poate consola cu gândul că drumul echipei spre trofeul suprem a fost blocat de câștigătoarea competiției.

Metz (Franța), care a răpus-o pe formația bucureșteană în semifinale, scor 32-27, a făcut, astăzi, un alt meci fantastic, în fața unei săli arhipline, După 60 de minute sufocante, reprezentanta din Hexagon a învins Gyor (Ungaria), campioana Europei de șapte ori și deținătoarea Champions League.

Finala de la Budapesta, tensionată și pe muchie de cuțit până în ultimele secvențe, s-a încheiat cu victoria franțuzoaicelor: 31-29. Astfel, Metz a devenit, în premieră, câștigătoare de Champions League. Până acum, cel mai bun rezultat al clubului, în această competiție, era un loc 3, obținut în 2022.

Pentru triumful de astăzi, Metz va fi răsplătită cu 300,000 de euro, în timp ce Gyor va primi suma de 225,000 de euro.

Sport.ro a publicat aici câștigurile financiare ale CSM-ului după această ediție din EHF Champions League.