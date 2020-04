Neymar, favorit la Barcelona in fata lui Lautaro! "Lautaro Martinez este bun, dar nu e vreun fenomen! Il prefer pe Neymar"

Barcelona se gandeste cu cine sa isi intareasca atacul pe termen lung si asteapta perioada de transferuri.

Jose Altafini a fost un jucator italo-brazilian si este al cincilea marcator all time din Serie A, cu 216 goluri in 459 de partide. A jucat pentru Napoli, dar si-a atins varful carierei la AC Milan. Este contemporan cu Pele, pe care il considera cel mai bun fotbalist din istorie.

Altafini a discutat despre zvonurile transferului lui Lautaro Martinez la Barcelona. "Cred ca Lautaro Martinez este un jucator bun, dar nu este un fenomen. Doar Ronaldinho, Ronaldo brazilianul si Messi au avut acest statut recent. Este un jucator excelent, dar nu atinge nivelul celorlalti. Mi-ar placea sa se intoarca Neymar. Sunt fan Barcelona, iar catalanii mi-au oderit multa bucurie in ultimii 10 ani. Totusi, nu stiu daca Lautaro ar fi un transfer bun.", a declarat Altafini pentru Mundo Deportivo.

Acesta a mai vorbit despre reluarea campionatelor si nu crede ca totul se poate incheia fara ca meciurile sa se joace. "Nu poti incheia ligile asa. Trebuie sa terminam campionatele, chiar daca asta se va intampla in august sau septembrie. Exista multe cluburi care merita sa termine campionatul. Multe lucruri se vor schimba, nu numai in fotbal, ci si in societate.", a adaugat Altafini.

Barcelona doreste atat aducerea lui Lautaro Martinez, cat si intoarcerea lui Neymar, insa pandemia de coronavirrus i-a afectat economic pe catalani si acum probabil ca vor trebui sa aleaga doar pe unul dintre cei doi jucatori.