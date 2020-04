"Noul Pirlo" e gata sa ajunga la Barcelona! Oficialii de pe Camp Nou sparg pusculita si aduc un super jucator! Anuntul facut de presedintele clubului

Barcelona e pe cale sa transfere un jucator important.

Brescia e gata sa il lase pe Sandro Tonali (19 ani) sa plece la Barcelona, in conditiile in care echipa de pe Camp Nou si-a manifestat interesul pentru fotbalist si sunt pregatiti sa ofere o suma mare de bani, potrivit Mundo Deportivo.

Massimo Cellino, presedintele celor de la Brescia, a spus ca il va lasa pe Tonali sa plece la Barcelona. Noua stea din fotbalul italian este la mare cautare, insa Barcelona are un avantaj.

Contractul lui Tonali cu Brescia expira in vara anului 2021, iar presedintele echipei din Serie A e gata sa il lase sa plece si il va lasa pe acesta sa isi aleaga destinatia, insa sursa citata scrie ca Barcelona are un avantaj in fata celorlalte competitioare. Pe langa catalani, Milan, Juventus si AC Milan se mai intereseaza de transferul mijlocasului cotat la 45 de milioane de euro in acest moment pe transfermarkt.com