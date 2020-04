Schimbul verii in Europa! Juventus vrea sa transfere de la Barcelona, iar catalanii il pot lua pe De Ligt

Juventus a pus ochii pe un jucator de la Barcelona si doreste sa il transfere in aceasta vara.

Arthur Melo, este unul din cei mai ravniti jucatori de la Barcelona. Mijlocasul brazilian este dorit de Inter Milano si Tottenham, potrivit Mundo Deportivo. El ar putea fi oferit la schimb pentru a fi adus Lautaro Mrtinez, insa pe fir a intrat si Juventus.

Clubul din Torino va face tot ce ii sta in putinta pentru a-l cumpara pe Arthur, iar asta ii poate oferi un avantaj Barcelonei. Catalanii si-l doresc pe fundasul lui Juve, Mathijas De Ligt, si ar putea sa il includa intr-un schimb cu Arthur.

In contextul actual, creat de pandemia de coronavirus, nu se vor face transferuri pe sume mari, iar schimburile de jucatori vor fi principalele afaceri.

Totusi, Juventus nu doreste sa il cedeze pe De Ligt si ii ofera alti jucatori in schimb Barcelonei. Miralem Pjanic, Rodrigo Bentacur sau Federico Bernardeschi pot ajunge pe Camp Nou in schimbul lui Arthur. Pjanic are 30 de ani si pare aproape de o despartire de Juve, in timp ce Bentacur si Bernardeschi sunt jucatori tineri, dar nu mai intra in atentia clubului Torinez.

Arthur Melo joaca la Barcelona de doua sezoane si a reusit sa inscrie patru goluri in cele 67 de meciuri. Este campion in Spania si spera sa cucereasca primul trofeu Champions League.