Barcelona risca sa il piarda pe Ter Stegen! Pandemia de COVID-19 le da planurile peste cap catalanilor

Barcelona negociaza un nou contract cu Ter Stegen, insa exista riscul de a nu se face afacerea.

Barcelona risca sa il piarda pe Marc Andre Ter Stegen, care este considerat unul dintre cei mai buni portari din lume. Ziarele din Spania anunta ca prioritatea numarul 1 a catalanilor este sa ii prelungeasca contractul portarului.

In ciuda faptului ca este titular indiscutabil si este vazut ca unul din cei mai valorosi portari, Ter Stegen castiga mai putin decat unii din colegii de pe Camp Nou.

Negocierile vor continua dupa ce se vor stii consecintele produse de pandemia de coronavirus, scrie Sport.es. Problema este ca Ter Stegen cere un salariu foarte mare pentru ce ar fi dispusa Barcelona sa ofere.

Drept urmare, cluburile europene au inceput sa se intereseze de portarul neamt deoarece se stie ca valoarea sa este una foarte mare.

Ter Stegen mai are contract cu Barcelona pana in 2022. El a venit la Barcelona in 2014 de la Borussia Monchengladbch si a aparat in 224 de meciuri pentru echipa de pe Camp Nou.