Cel mai scump transfer de antrenor din lume: 40.000.000 euro pentru Pochettino de la o rivala a lui Tottenham din Premier League! BOMBAZO anuntat de englezi

Pe locul 8 in Premier League dupa 6 etape, Manchester United nu reuseste sa iasa din criza in care a intrat deja de sezoane bune. Cu exceptia trofeului Europa League castigat cu Mourinho, "diavolii" nu au mai reusit nicio performanta.

Manchester United are un nou sezon slab. Dupa 6 etape scurse din Premier League, formatia de pe Old Trafford este pe locul 8 in clasament, cu tot atatea puncte adunate. United are 2 victorii, 2 egaluri si 2 infrangeri.

Sefii lui United au decis in vara sa ii acorde inca un sezon norvegianului Ole Gunnar Solskjaer, insa acum numultumirile lor par sa devina tot mai mari.

The Sun: "United pregateste 40.000.000 euro pentru Pochettino"

The Sun scrie ca sefii lui Manchester United au inceput sa isi reconsidere decizia si se gandesc la un alt antrenor. Acestia au pus ochii pe un tehnician din Premier League.

Potrivit sursei citate, Mauricio Pochettino, antrenorul argentinian al lui Tottenham, finalist al UEFA Champions League in sezonul trecut, e tinta celor de la United.

Pochettino are o clauza de reziliere in valoare de 40.000.000 euro si trece de asemenea printr-o perioada destul de nefasta la Tottenham, formatie care a inceput sezon cu o linie identica cu cea a lui Manchester United (2-2-2).

Chiar daca suma pe care ar trebui sa o plateasca este una foarte mare, cei de la United nu sunt descurajati de clauza de reziliere a lui Pochettino, scrie The Sun.