DEZASTRU pentru vedetele unei echipe din Anglia! S-au imbatat si au facut accident cu masina! Unul din ei risca sa nu mai joace niciodata! 

Mai multi jucatori de la Derby County s-au imbatat si au facut un accident serios cu masina.

Atacantul Mason Bennett s-a imbatat alaturi de colegii sai si a fost filmat in timp ce vomita in baie. Cateva minute mai tarziu, el si-a condus masina direct intr-un stalp pe autostrada, iar colegul sau de echipa, capitanul Richard Koegh s-a lovit rau la genunchi si nu stie daca va mai juca vreodata! Alaturi de ei se mai afla si Tom Lawrence, iar toti au fost pusi sub invinuire pentru condus sub influenta.

O filmare de la alt jucator care se afla cu ei, Tom Huddlestone a aparut online dupa accident. Jucatorii radeau de Mason Bennet care vomita in baie. "I s-a facut rau de la trei beri", se amuzau jucatorii. "Am baut mai mult de trei", a raspuns ei.

Phillip Cocu e antrenor la Derby si are ca obiectiv promovarea in Premier League anul acesta. Toata echipa iesise in oras, insa un grup de jucatori a continuat petrecerea pe cont propriu. Incidentul ii da planurile peste cap. "E o situatie rea pentru toata lumea. N-am mai intalnit niciodata asa ceva. Nu putem tolera asemenea comportament, ne afecteaza pe toti. Am iesit cu totii in oras, dar majoritatea jucatorilor au plecat la 8. Un grup mic a continuat sa bea la bar. Noi nu eram prezenti cand ei au ramas. Erau jucatori seniori, iar alegerea lor a fost un exemplu negativ si vor fi consecinte. Din cauza accidentului ne-am pierdut capitanul pentru tot restul sezonului", a spus Cocu.

Derby a ratat promovarea in Premier League sezonul trecut dupa ce a fost invinsa in playoff.