Milan avea 1-0 la Torino si se indrepta spre o victorie sigura! Incredibil ce s-a intamplat pana la final! Cat s-a terminat partida din Serie A

Torino si Milan au disputat aseara etapa cu numarul 5 din Serie A. Partida a luat o turnura neasteptata pentru formatia lui Giampaolo.

Dupa ce a fost infranta de Inter in faimosul "Derby della Madonnina", Milan a suferit o noua infrangere usturatoare, in deplasare de aceasta data, dupa ce a condus pana aproape de finalul partidei.

Piatek a deschis scorul in minutul 18 pentru Milan, iar pana in minutul 72 tabela a ramas neschimbata, insa, Torino nu a iertat si a inscris de doua ori in 4 minute prin Belotti. Torino s-a impus pe teren propriu si a ajuns la al doilea meci castigat in 5 etape de Serie A.

"Nu am inceput meciul bine, prima repriza nu a fost buna deloc. Milan ne-a facut sa ne invartim. Primul gol a fost o initiativa proprie, al doilea a fost pur instinct. Toate meciurile sunt examene pentru noi, stim ca trebuie sa ne imbunatatim si ca trebuie sa oferim mai mult de la meci la meci. Aceasta partida va servi ca punct de plecare pentru a vedea ce e de imbunatatit", a declarat Belotti la finalul partidei.

Milan se situeaza in a doua jumatate a clasamentului, dupa cele 5 etape, cu 6 puncte obtinute, in timp ce adversarul sau de aseara ocupa locul 6, cu 9 puncte acumulate. Primul loc este ocupat de Inter Milano, care are maximul de puncte.

Pentru Milan urmeaza partida cu Fiorentina, iar Torino se va deplasa la Parma.