"Ma dau cu mir si ma duc sa joc la LOTO!" Reactia lui Radoi cand a aflat ca Vintila si Tudor au dat cu tamaie in cantonamentul FCSB-ului. Ce a spus selectionerul de la U21

FCSB s-a calificat in optimile Cupei Romaniei dupa 2-0 cu Metaloglobus. Morutan si Man au marcat in prima repriza.

FCSB a reusit calificarea in optimile de finala ale Cupei Romaniei. Echipa antrenata de Bogdan Arges Vintila s-a impus cu 2-0 in fata celor de la Metaloglobus. Golurile au fost marcate de Morutan (14) si Man (41).

La finalul partidei de la Voluntari, Mirel Radoi, selectionerul nationalei U21, a vorbit si el.

Radoi a comentat pe marginea unui subiect destul de discutat in ultimele doua saptamani: cel legat de sfintirea cantonamentului FCSB-ului.

In urma cu mai bine de o saptamana, Gazeta Sporturilor a scris ca Bogdan Arges Vintila si Alexandru Tudor au dat cu tamaie in cantonament.

Mirel Radoi: "Daca ma dau cu mir si joc la LOTO nu cred ca am sanse mai mari"

"Intr-un meci eu antrenez o echipa, cealalta echipa are si ea un antrenor. Amandoi ne rugam. Daca unul sta o jumatate de ora si unul 5 minute, inseamna ca cel care s-a rugat o jumatate de ora va avea castig de cauza? Nu! Lucrurile astea, cand vorbim despre Dumnezeu, nu se intampla asa.



Nu inseamna ca daca eu ma dau cu mir si ma duc la LOTO am sanse mai mari ca tine sa castig. Asta cu tamaia in vestiar este peste limita mea de a intelege un antrenor. Ce cauti cu tamaia? A, ca te duce sa participi la un ritual in care vine un preot...sunt de acord. Sau tu ai un mir cu care il dai pe jucator, sunt de acord. Dar sa ma duc eu ca antrenor sa dau cu tamaie nu inteleg. Cu ce ma face mai credincios decat alta persoana?", a spus Radoi.