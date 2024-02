FC Barcelona, anunț despre revenirea lui Pep Guardiola

FC Barcelona se află în acest moment pe locul trei în La Liga cu 50 de puncte. După 23 de etape disputate, catalanii au înregistrat 15 victorii, cinci rezultate de egalitate și trei înfrângeri.

În spațiul online, după ce Xavi și-a anunțat plecarea de la Barca, au apărut mai multe alternative de înlocuitori pentru antrenorul iberic: de la Jurgen Klopp, până la Hansi Flick.

De pe listă nu a lipsit însă nici Pep Guardiola, omul care a revitalizat-o în 2008 pe FC Barcelona și care a câștigat 14 trofee alături de formația din primul eșalon al Spaniei.

Deco, directorul sportiv al trupei de pe Camp Nou, a vorbit despre posibila revenire a lui Pep Guardiola și a subliniat că încă nu a existat nicio discuție cu privire la viitorul antrenor al Barcei.

”Nu vorbim cu niciun antrenor, sincer. Pep Guardiola e sub contract cu alt club, nu am vorbit niciodată despre el. Ar fi lipsă de respect față de Manchester City”, a spus Deco pentru esport3, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

