Juve aduce langa Ronaldo un jucator de la Barcelona!!! Totul e oficial! Transferul a fost deja anuntat

Juventus a facut un transfer de viitor.

Juventus a finalizat transferul unui jucator de la FC Barcelona B. Italienii l-au luat pe Alejandro Marques, in varsta de 19 ani. Atacantul a semnat un contract valabil pana in 2024.

Atacantul a jucat in acest sezon in 11 meciuri in tricoul catalanilor, insa nu a reusit sa inscrie niciun gol.

Suma de transfer se ridica la 8.2 milioane de euro, iar pentru inceput, jucatorul va juca la echipa de Under 23 a lui Juventus.

Cota lui Alejandro Marques este de 300.000 de euro, conform Transfermarkt.

???????? La #Juventus ha fichado al delantero español Alejandro Marqués (19 | #FCBarcelona 'B') por 8.200.000 €. Firma hasta junio de 2024. pic.twitter.com/lyYX9KEKlU — Mercatosphera (@mercatosphera) January 25, 2020