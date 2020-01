Ar fi BOMBA inceputului de an! Barcelona a oferit 80 de milioane pe atacantul care acum 6 luni costa JUMATATE din suma! Anunt de ultima ora

Barcelona ii cauta inlocuitor lui Luis Suarez, care ar putea tot restul sezonului din cauza unei accidentari la genunchi.

Conform FootMercato, Barcelona a facut o oferta de 80 de milioane de euro pentru Wissam Ben Yedder de la Monaco. Golgeterul de pe Stade Louis II e considerat perfect pentru stilul Barcelonei. Ben Yedder e unul dintre cei mai in forma atacanti ai momentului in Europa: a marcat 14 goluri in 18 partide la Monaco, dupa transferul de 40 de milioane de la Sevilla, in vara in 2019.

Sursa citata scrie ca Monaco a respins propunerea Barcelonei, insa afacerea nu e picata definitiv.

Ben Yedder, 29 de ani, a jucat 3 ani pentru Sevilla, unde a fost adus de la Toulouse in 2016. In nationala Frantei, Ben Yedder are 8 meciuri si doua goluri marcate.



Barcelona a pierdut sambata primul meci cu Setien antrenor, 0-2 la Valencia, si i-a dat lui Real sansa de a o depasi in clasamentul din La Liga. Madridul are maine meci la Valladolid si poate trece pe primul loc in Spania, la 3 puncte de marea rivala.