Clubul FC Porto a confirmat oficial despărţirea de fundaşul internaţional portughez Pepe, sâmbătă, la o zi după eliminarea Portugaliei în sferturile de finală ale Campionatului European de fotbal - EURO 2024, informează EFE.

"Dragonii" au postat un videoclip omagial pe contul lor de pe reţeaua X, dedicat lui Pepe, cu cele mai frumoase momente din cariera jucătorului considerat o "legendă'' a clubului din Porto.

Once upon a time in Turim ????

Inesquecível ????#L3NDA pic.twitter.com/yEAZHl0vkQ