Mourinho l-a alungat de la echipa, iar acum negociaza cu Barcelona! Ce promisiune i-a facut portughezului cand a plecat de pe Old Trafford

Depay i-a raspuns pe teren lui Mourinho pentru ca nu l-a pastrat la United.

Prima experienta a lui Depay in fotbalul mare a fost la Manchester United. In 2015, englezii le-au platit 35 milioane de euro in schimbul sau celor de la PSV. Olandezul a adunat 53 de meciuri intr-un sezon si jumatate, reusind sa marcheze 7 goluri, dar asta nu a fost de ajuns pentru Mourinho, care l-a vandut la Lyon la inceputul lui 2017, pe doar 16 milioane de euro. Jucatorul a dezvaluit in 2018 ce discutie a avut cu antrenorul portughez la plecarea de pe Old Trafford.

"I-am spus lui Mourinho: 'O sa ma vezi in top'. La care el a raspuns: 'OK, iar eu sper ca te vom cumpara inapoi intr-o zi'", a dezvaluit Memphis pentru The Times.

Depay s-a acomodat repede la Lyon, devenind principalul om din atacul francezilor. In 178 de meciuri, in toate competitiile, a marcat 76 de goluri si a oferit 55 de pase decisive, iar in acest sezon, a avut cele mai bune cifre. A oferit cele mai multe assist-uri in Ligue 1, 12, iar cu cele 20 de goluri din campionat, a fost depasit doar de Mbappe, care a avut 27 de reusite.

Ajuns la 27 de ani, Depay nu si-a mai prelungit intelegerea cu Lyon, dorind sa mearga la Barcelona. Presa din Spania anunta ca negocierile cu clubul catalan sunt in ultimul stadiu, iar jucatorul va fi prezentat cat de curand de Laporta. Pe langa Depay, presedintele Barcelonei ii va mai aduce un partener in atac lui Messi. Aguero s-a inteles deja cu echipa de pe Camp Nou, iar pana in 2023 va imbraca tricoul ros-albastru.

In acest moment, varful olandez este cotat la 45 milioane de euro, cu 20 de milioane mai mult decat atunci cand a plecat de la United.