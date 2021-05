Mourinho vrea sa-si aduca un super golgheter din Bundesliga! Care e fotbalistul dorit de AS Roma cu 20 de goluri marcate

Antrenorul portughez o va prelua pe AS Roma in aceasta vara.

Venita ca o mare surpriza, intelegerea dintre Mourinho si AS Roma va face fotbalul italian sa fie cu atat mai spectaculos si imprevizibil dupa revenirea lui "The Special One", dupa ce in trecut a mai pregatit-o pe Inter, cu care a reusit sa castige si campionatul si Champions League.

S-a vorbit de interesul Romei pentru portarul lui Wolverhampton, Rui Patricio, si pentru fostul fundas dreapta al Barcelone, Nelson Semedo, acum se pare ca italienii au pus ochii pe Wout Weghorst, golgheterul celor de la Wolfsburg. Golurile atacantului olandez au ajutat echipa sa se claseze in top 4 si sa prinda o calificarea in Champions League pentru sezonul urmator, acesta reusind sa inscrie de 20 de ori in 33 de partide, oferind si 8 pase decisive.

Atacantul este evaluat la 30 de milioane de euro, dupa cum anunta Gazzetta dello Sport, si ar reprezenta inlocuitorul perfect pentru Edin Dzeko, ajuns la o varsta inaintata si care nu pare sa mai reprezinte o varianta pentru italieni din sezonul urmator.