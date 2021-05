Mourinho are planuri mari! Vrea un fotbalist de la Barcelona! Ce jucatori are pe lista noul antrenor de la AS Roma

Jose Mourinho o va pregati pe AS Roma din sezonul urmator.

Antrenorul, care a semnat un contract valabil 3 sezoane, pregateste mai multe mutari pentru urmatoarea perioada de mercato.

Portughezul si-a facut deja o lista cu 3 atacanti care ar putea sa ii ia locul lui Edin Dzeko, in cazul in care fotbalistul alege sa plece la finalul acestui sezon.

Printre fotbalistii doriti de Mourinho se afla Dusan Vlahovic, care a avut prestatii excelente in tricoul Fiorentinei, pentru care a reusit 19 goluri in Serie A, si Mauro Icardi, jucatorul lui PSG.

Principalul obiectiv al antrenorului este, insa, Andrea Belotti, legitimat la Torino, pentru care sefii Romei ar trebui sa plateasca 25 de milioane de euro. Conform jurnalistilor de la Corriere dello Sport, atacantul in varsta de 27 de ani este si pe lista lui AC Milan.

In plus, potrivit italienilor de la Calcio Mercato, Mourinho l-ar vrea la AS Roma si pe Francisco Trincao, jucatorul Barcelonei, care ar putea pleca de pe Camp Nou in cazul unei oferte interesante.

José Mourinho is interested in Francisco Trincão for AS Roma. Trincão could leave the club this summer if a good offer arrives. [calciomercato] pic.twitter.com/HapnmQb6mM — barcacentre (@barcacentre) May 8, 2021