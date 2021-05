Mourinho si-a ales un favorit! Ce superstar din Premier League vrea sa aduca la AS Roma

Jose Mourinho, proaspat numit la AS Roma, vrea sa imprumute un jucator de la Manchester City.

Nathan Ake (26 de ani) este jucatorul lui Manchester City, insa nu prinde prea multe minute sub comanda lui Guardiola. A adunat doar 9 aparitii in acest sezon, iar City l-ar putea ceda sub forma de imprumut pentru urmatoarea stagiune.

Manchester City l-a transferat pe Ake de la Bournemouth in vara pentru 45 de milioane de euro. Fotbalistul a fost, insa, surclasat de Dias, fundasul de fier al lui Guardiola.

AS Roma este un club renumit pentru incercarile de a salva jucatorii care nu reusesc in cele mai tari echipe din Premier League. Henrikh Mkhitaryan (32 de ani), Chris Smalling (31 de ani) sau Pedro (33 de ani) se afla la echipa din capitala Italiei dupa ce au jucat in Anglia.

Jose Mourinho, ex-Tottenham, va fi antrenorul lui AS Roma pana in 2024, avand ca obiectiv principal reconstructia echipei.