Afacere pe axa Mourinho-Klopp! Portughezul vrea sa aduca in Italia un "renegat" de-al lui Liverpool

Mourinho va prelua pe AS Roma in aceasta vara.

Dupa ce s-a despartit in acest an de Tottenham, Mourinho nu a stat mult pe bara, ajungand la o intelegere cu AS Roma pentru a prelua echipa, dupa ce un alt portughez, Paulo Fonseca, va parasi echipa, nereusind sa-si indeplineasca obiectivele pentru actuala stagiune.

"The Special One" a inceput deja sa testeze piata transferurilor, conform presei din Italia, iar dupa ce s-a vorbit de interesul pentru Wout Weghorst, atacantul olandez al celor de la Wolfsburg, care a marcat 20 de goluri in Bundesliga, acum romanii se arata interesati de un fotbalist de la Liverpool.

Conform Calcioinpilole, Xherdan Shaqiri este ultima tinta a celor de la Roma, mai ales in conditiile in care in presa din Marea Britanie s-a vorbit despre dorinta fotbalistului de a pleca de la Liverpool, dupa ce Jurgen Klopp a preferat sa nu-l foloseasca in foarte multe partide din actualul sezon. Elvetianul de 29 de ani a mai evoluat in cariera, printre altele, la Basel, Inter sau Bayern Munchen, insa a avut probleme de-a lungul carierei cu accidentarile care i-au stopat potentialul urias pe care-l avea.