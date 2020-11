Messi, criticat de fostul antrenor al Barcei: "Este greu de gestionat!" Ce spune Setien despre RUSINEA cu Bayern si demiterea de la Barcelona

Quique Setien a fost demis de la Barcelona dupa infrangerea rusionoasa suferita in fata lui Bayern Munche, 2-8, in sferturile de finala ale editiei trecute de UEFA Champions League.

La aproape 3 luni de la acel meci de trista amintire pentru fanii Barcei, Setien a oferit un interviu pentru jurnalistii de la El Pais, in care vorbeste despre motivele care au dus la demiterea sa, dar si despre relatia cu Lionel Messi.

Antrenorul in varsta de 62 de ani a declarat ca il considera pe Messi cel mai bun fotbalist din toate timpurile, dar a marturisit ca a avut o relatie destul de complicata cu starul argentinian si ca acesta este un fotbalist greu de gestionat, din cauza valorii sale foarte ridicate.

"Cred ca Messi este cel mai bun din toate timpurile”. Au mai fost si alti jucatori grozavi, dar continuitatea pe care acest baiat a avut-o de-a lungul anilor nu a fost experimentata de nimeni. Are o alta fateta care nu este cea a unui jucator obisnuit si este mai complicata de gestionat . Mult mai mult. Ceva inerent multor sportivi, asa cum se vede in documentarul Michael Jordan. Vezi lucruri la care nu te astepti.

Este foarte rezervat, dar te face sa vezi lucrurile pe care le doreste. Nu vorbeste prea mult. Dar dupa ce am plecat, mi-am dat seama ca, in anumite momente, ar fi trebuit sa iau alte decizii.

Este adevarat ca exista jucatori care nu sunt usor de gestionat. Printre ei Leo, este adevarat. Trebuie sa avem in vedere si el ca este cel mai bun fotbalist din toate timpurile. Si cine sunt eu pentru a-l schimba! Daca acolo l-au acceptat ani de zile asa cum este si nu l-au schimbat ...", a declarat Setien.

Quique Setien a analizat motivele care au dus la indepartarea sa. El a marturisit ca a avut probleme in a se impune in fata jucatorilor, si ca simtea ca nu se putea manifesta asa cum ar fi dorit: "Nu am fost eu insumi. Nu am putut sau nu am stiut, realitatea este ca atunci cand semnezi pentru un club asa mare precum Barça stii deja ca lucrurile nu vor fi usoare, in ciuda faptului ca au cei mai buni jucatori din lume".

Intrebat despre infrangerea umilitoare impotriva lui Bayern si de faptul ca a intrat in istoria clubului cu acest rezultat negativ, fostul antrenor al lui Betis Sevilla a recunoscut ca are partea sa de vina si a mentionat ca decizia demiterii sale era luata inainte de acest meci: "Imi asum procentul de vinovatie. Intr-o zi o sa scriu despre asta . Dupe demitere, am aflat ca decizia a fost luata deja inainte de 2-8. Am aflat totul ".

In incheiere, Setien a dezvaluit ca a depasit acel moment dificil si ca momentan nu doreste sa preia o alta echipa: "Ma simt confortabil acasa, cu marea, cu celebrele vaci. Am trecut de doliu. Nu ma veti auzi niciodata plangandu-ma. Voi fi mereu recunoscator fotbalului pentru tot ce mi-a dat".