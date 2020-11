Ladislau Boloni a obtinut prima victorie in Grecia: Panathinaikos s-a impus cu 2-0! Ce a declarat antrenorul

Ladislau Boloni a semnat in aceasta toamna cu Panathinaikos.

Romanul a debutat pe banca grecilor in remiza cu Volos, scor 1-1. Acum, in al doilea sau meci in Grecia, Boloni a reusit sa-si conduca echipa spre prima victorie.

Panathinaikos a castigat cu 2-0 pe terenul celor de la Lamia, acumuland 3 puncte extrem de importante in lupta pentru un loc in playoff-ul campionatului.

Misiunea lui Boloni este de a salva echipa in acest sezon care a debutat dezastruos pentru greci. Victoria din a 7-a etapa a Super Ligii este prima din aceasta stagiune.

Antrenorul roman, care a semnat un contract valabil un an si jumatate, a declarat ca doar cu multa munca se obtin rezultatele.

"Proprietarul mi-a prezentat ideile sale, vrea sa readuca echipa acolo unde ii este locul in Grecia, asa ca sunt pus in garda referitor la ce asteptari sunt de la mine. Desigur, e imposibil sa schimbi insa lucrurile peste noapte.

Pe de o parte, pentru ca eu nu sunt magician si cred in munca, nu in hocus pocus, iar pe de alta parte, pentru ca voi avea mult de lucru la echipa si abia apoi rezultatele vor demonstra daca am reusit sau nu la Panathinaikos", a declarat Boloni.