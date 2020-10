Hermannstadt nu a mai castigat de patru meciuri, dar Ruben Albes este optimist: "Sunt mandru de fotbalistii mei!"

Hermannstadt a pierdut sambata seara contra celor de la Craiova cu scorul de 0-1.

Echipa lui Ruben Albes putea egala in prima repriza, dar Mayoral a ratat un penalty in minutul 36. Hermannstadt nu si-a creat foarte multe ocazii de gol, dar antrenorul spaniol este de parere ca echipa lui a dat totul pentru a obtine puncte.

"Am pierdut, dar sunt mandru de fotbalistii nostri. Am jucat fata in fata cu un rival puternic, am avut sansa de a castiga si ocazii de a marca goluri, inclusiv am ratat un penalty. Acesta este fotbalul si echipa mea. Nu ne-a fost frica, am vrut sa fim puternici, iar cum au trecut minutele am incercat sa fim mai buni, in a doua repriza am fost foarte aproape de gol", a declarat Ruben Albes pentru Digi Sport.

Ruben Albes a primit si galben din partea arbitrului Birsan si a declarat ca reactia lui nervoasa de pe margine, a venit de pe fondul faptului ca a dorit sa-si incurajeze echipa.

"Prin atitudinea mea de pe banca incerc sa-mi imping echipa de la spate. Am fost foarte nervos, dar am vrut sa-mi incurajez echipa si sa fiu alaturi de jucatorii mei. Nu-mi place sa vorbesc despre arbitraj. Sepsi este o echipa mare si avem o noua oportunitate de a castiga, asta e fotbalul, trebuie sa jucam contra tuturor rivalilor bine."