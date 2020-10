"Asta nu e joc de TITLU!" Craiova, criticata dur dupa victoria la limita cu Hermannstadt! De ce nu se pot bate oltenii la campionat

Universitatea Craiova e lider in Liga 1, la 6 punce distanta de urmaritoarele CFR Cluj si FCSB, insa jocul oltenilor nu impresioneaza.

Craiova s-a impus la limita in deplasarea de la Sibiu, multumita golului marcat de Bancu. Oltenii au fost salvati si de portarul Pigliacelli care a parat un penalty batut slab de Mayoral.

Craiova are 8 victorii si o singura infrangere in Liga 1, incasata in etapa trecuta cu Clinceni, scor 0-1, insa jocul oltenilor nu impresioneaza. Gabi Balint a criticat jocul echipei lui Cristiano Bergodi si spune ca astfel de prestatii nu ii pot recomanda drept pretendenti la titlu:

"Foarte slab. Asta nu e joc care sa te duca la titlu de campion. Ei aduc bine mingea acolo, dar atat. Mamut e lent, nu m-a impresionat deloc. Baiaram e activ, dar foarte dezordonat. Daca nu ai atacanti, nu poti sa marchezi. Bancu a urcat bine in prima repriza. Cicaldau lucreaza, e acolo, dar atat", a spus Gabi Balint, la Digi Sport.

"Craiova nu are cel mai bun joc, a castigat opt meciuri din noua, dar jocul scartaie. Si acolo in aparare, daca dau de o echipa puternica, vor avea probleme", a declarat si Helmut Duckadam, potrivit aceleiasi surse.

In etapa urmatoare, Craiova primeste vizita Chindiei Targoviste. Duelul este programat pe 6 noiembrie.