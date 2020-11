Tocmai au anuntat ca TOATA TARA va fi testata pentru Covid! Prima reactie a presedintelui Slovaciei

Pandemia de coronavirus afecteaza toata lumea.

Pentru a tine virusul sub control, Slovacia a demarat un proiect ambitios de testare a tuturor celor cu varsta de peste 10 ani pentru Covid-19, dar presedintele tarii a spus ca ideea este irealizabila din punctul sau de vedere.

Presedintele Zuzana Caputova a cerut o regandire a planului dupa ce sefii fortelor armate au informat-o ca nu exista suficient personal medical instruit pentru a-l realiza.

Initiatorii proiectului au spus ca dupa testare oamenii vor fi impartiti in doua tabere, fiecare urmand a gasi in plicul cu rezultatul testului si indrumari in functie de starea lor de sanatate.

Astfel, cei care ar fi depistati pozitiv ar fi indrumati sa mearga in izolare si sa ia legatura cu un medic, iar ceilalti ar primi un bilet pentru "libertate", care le-ar permite sa evite restrictiile care vor fi impuse incepand de luni, 2 noiembrie.

Presedintele Slovaciei a declarat ca o astfel de clasificare a cetatenilor este "ultimul lucru de care avem nevoie in acest moment". Declaratiile acesteia si amploarea operatiunii, care ar urma sa dureze cel putin doua weekend-uri, au starnit scepticism in randul populatiei.

Potrivit BBC, daca Slovacia isi va duce proiectul pana la capat si va obtine rezultatele scontate, alte tari i-ar putea urma exemplul. De pilda, premierul britanic Boris Johnson le-a cerut slovacilor sa ii impartaseasca informatii dupa testarea celor aproximativ 4 milioane de persoane.