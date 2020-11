FCSB si-a impresionat adversarii din Liga 1! Dennis Man, laudat dupa ce a devenit golgeterul campionatului: "E greu de oprit!"

Jucatorii de la FCSB par sa fi trecut peste toate problemele cauzate de noul coronavirus.

Echipa a demonstrat o forma de zile mari la meciul cu FC Hermannstadt, castigat cu scorul de 5-0. Acest rezultat l-a determinat pe antrenorul celor de la Chindia Targoviste sa-si laude adversarii din etapa a 9-a a Ligii 1.

Emil Sandoi este de parere ca FCSB este, poate, cea mai puternica echipa din Liga 1.

"CFR Cluj este clar cea mai bine organizata echipa, insa la nivel individual, mai ales acum ca Universitatea Craiova e fara Koljic si Mihaila, FCSB este foarte puternica. Echipa se afla intr-o forma foarte buna si va fi greu sa jucam impotriva lor.

Noi nu avem presiune, vom pregati meciul cat putem de bine si speram sa scoatem ceva din aceasta partida. Intr-adevar, inceputul de sezon este unul bun pentru noi, insa trebuie sa continuam in aceeasi nota.

Va fi un meci foarte dificil, trebuie sa avem o organizare defensiva riguroasa, sa nu lasam spatii pentru ca FCSB are jucatori foarte buni si nu au nevoie de multe ocazii pentru a marca", a declarat Emil Sandoi, potrivit Fanatik.

Jucatorul care i-a atras cel mai mult atentia antrenorului targovistenilor este Dennis Man, golgeterul Ligii 1, cu 7 reusite in primele 8 etape.

"O sa pregatim defensiva in ansamblul ei, nu vom acorda un tratament preferential lui Dennis Man. Este intr-o forma de exceptie, intr-adevar, dar probabil ar fi o greseala sa organizam defensiva in functie de un singur jucator advers pentru ca FCSB are multe solutii in atac.

Este greu de contracarat Man, mai ales in acest inceput de sezon, insa eu vreau sa avem o organizare defensiva prin care sa limitam atacurile FCSB-ului, nu doar pe ale lui Dennis", a punctat tehnicianul.

Meciul dintre Chindia Targoviste si FCSB este programat luni, de la ora 21:00, si va fi transmis in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.