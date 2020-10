Back in business! Bergodi apasa din nou acceleratia la Craiova! Primele declaratii ale italianului dupa victoria cu Hermannstadt: "Trebuie sa reglam acest lucru"

Universitatea Craiova se distanteaza la 6 puncte in fruntea Ligii 1. Dupa ce etapa trecuta s-a incurcat acasa cu Academica Clinceni, Craiova s-a redresat in aceasta seara si a invins-o pe Hermannstadt.

Bancu a marcat singurul gol al partidei, in minutul 33, cu o executie perfecta de la marginea careului, insa remarcabila a fost si prestatia lui Pigliacelli. Portarul oltenilor a scos un penalty in minutul 36 si a mai avut cateva interventii bune.

"Vreau sa felicit baietii. Cred ca am meritat aceasta victorie. In fata, in careu am ratat ceva ocazii. Dar sunt multumit, mi-a placut jocul, a fost un meci bun si Mirko a aparat acel penalty la un moment potrivit pentru noi.

Sunt bucuros si mergem inainte.

A fost un meci greu, pentru ca Hermannstadt a jucat bataios, au jucatori buni si faptul ca am castigat ma bucura mult. Vreau sa felicit pe toti baietii care au jucat.

Vom lucra prin antrenament la capitolul finalizarii, cum fac toate echipele. E pozitiv faptul ca ajungem acolo in careu, la fel ca si la meciul cu Clinceni. Astazi am ratat din nou ocazii clare si in a doua repriza. Vom regla si acest lucru, pentru ca e normal ca daca avem ocazii trebuie sa si inscriem.

A jucat mult si acest copil, Mitran, care e U19. Sunt multumit de el. Paul a intrat dupa aproape un an jumate de cand nu a mai jucat. Si-a facut datoria, s-a vazut experienta. Bataios ca jucator. Toti au jucat foarte bine. Echipa s-a comportat bine si a intrat bine pe teren. Eu ma bucur, avem toate posturile ocupate in lot. Doar faptul ca avem vreo 2-3 jucatori tineri, U21 in afara lotului si asta e un pic negativ", a declarat Bergodi, la Digi Sport.